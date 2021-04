Wahl am Wochenende : SPD-Landeschefin Serpil Midyatli winkt Wiederwahl

Vor zwei Jahren übernahm die SPD-Politikerin das Amt von Ralf Stegner. Jetzt steuert sie die Wiederwahl an.

Kiel | Einen politischen Aufbruch hat Serpil Midyatli bei ihrer Wahl mit 90 Prozent zur Nachfolgerin des „ewigen“ Ralf Stegner an der Spitze der Nord-SPD versprochen. Zwei Jahre später steht am kommenden Wochenende ihre Wiederwahl an. Kein Gegner Konkurrenz um den Platz an der Spitze der Landespartei gibt es nicht. Aber wie ist das Standing der 45-Jähr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.