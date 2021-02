Corona-Lockerungen : Vor Öffnung der Schulen und Kitas in SH: Schnupfenplan wird verschärft

Bevor in der kommenden Woche die Kinder wieder in die Einrichtungen zurückkehren, passt das Land den Schnupfenplan an.

Kiel | Gerade weil die neuen Virusvarianten nach bisherigen Kenntnissen auch bei Kindern ansteckender sind, hat das Gesundheits- und Bildungsministerium in SH den sogenannten Schnupfenplan aktualisiert. In der kommenden Woche sollen in den meisten Regionen in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.