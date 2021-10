SPD-Spitzenkandidat im Porträt : Thomas Losse-Müller – Ein Vogelkundler will Ministerpräsident in SH werden

Ein Ex-Grüner will für die SPD den CDU-Ministerpräsidenten schlagen. Das wäre eine ungewöhnliche Karriere: Erst Banker, Staatssekretär und Staatskanzleichef, dann Parteiwechsel – und bald Regierungschef im Norden?

Kiel | Im Handschuhfach liegt meist ein Feldstecher. Wenn Thomas Losse-Müller zur Ruhe kommen will, geht er in den nächsten Wald. „Wenn ich im Land unterwegs bin, halte ich meistens noch mal irgendwo an, um zu schauen“, sagt der 48-Jährige. Der designierte SPD-Spitzenkandidat in Schleswig-Holstein ist seit Kindesbeinen leidenschaftlicher Amateur-Vogelkund...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.