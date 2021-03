Digitalisierung in SH : Verwaltungsanträge sollen zunehmend digital ablaufen

Jan Philipp Albrecht will, dass mehr Leistungen der öffentlichen Verwaltung zukünftig online beantragt werden können.

Kiel | Mit einem neu aufgelegten Digitalisierungsprogramm will Schleswig-Holsteins Landesregierung der Digitalisierung einen Schub geben. Digitalisierungsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) gab am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Kiel das Ziel aus, bis Ende 2022 alle Leistungen der öffentlichen Verwaltung im Norden online anzubieten. Was geht und...

