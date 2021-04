Nach der K-Frage in der Union : Vereinzelte CDU-Austritte in SH nach der Entscheidung pro Laschet angekündigt

Bislang hätten 20 Parteimitglieder dies mit der K-Frage begründet, sagt ein Parteisprecher.

Kiel | Die Entscheidung für CDU-Chef Armin Laschet im Machtkampf um die Kanzlerkandidatur hat im Landesverband in Schleswig-Holstein zu vereinzelten Parteiaustritten geführt. „Bisher sind bei uns 20 Austrittsankündigungen mit der Begründung K-Frage eingegangen“, sagte ein CDU-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur in Kiel. In den vergangenen Tagen etwas me...

