2G-Regel im Einzelhandel : Ungeimpft ins Geschäft in SH? Diese Corona-Bußgelder drohen

Das Kabinett hat konkrete Strafen beschlossen, für Kunden und Betreiber von Läden, in denen die 2G-Regel missachtet wird. Ein Überblick.

Kiel | Die Landesregierung hat in der Pandemie einen neuen Bußgeld-Katalog beschlossen. Neu sind genaue Strafen im Zusammenhang mit der so genannten 2G-Regel im Einzelhandel. Nicht genesene oder nicht-geimpfte Kunden, die Einzelhandelsgeschäfte betreten, für die die 2G-Regel gilt, drohen Bußgelder in Höhe von 500 Euro. Mehr zum Thema: 2G in Schleswig-Hols...

