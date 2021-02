Umweltschutz in SH : Minister Jan Philipp Albrecht will schärferes Vorgehen gegen illegale Waldrodungen

Eine Initiative zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes, um höhere Strafen zu ermöglichen, werde vorbereitet.

Kiel | Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht will ein schärferes Vorgehen gegen illegale Waldrodungen erreichen. Er kündigte am Freitag an, mit den kommunalen Spitzenverbänden und betroffenen Gemeinden über ein gemeinsames, verschärftes Vorge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.