Umfrage zur Landtagswahl in SH : CDU überholt SPD in der Wählergunst wieder – auch die Grünen legen zu

Bliebe es bei der Wahl am 8. Mai bei den Umfrage-Ergebnissen, könnte Günther mit seiner Jamaika-Koalition aus CDU, FDP und Grünen oder in einer großen Koalition mit der SPD weiterregieren.

Kiel | Die CDU von Ministerpräsident Daniel Günther hat rund sechs Wochen vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein die SPD laut einer Umfrage in der Gunst der Wähler wieder überholt. Der am Dienstag veröffentlichten Befragung des Meinungsforschungsinstituts INSA im Auftrag der „Bild“-Zeitung zufolge kämen die Christdemokraten auf 28 Prozent, wenn schon an ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.