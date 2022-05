Umfrage des Tages für SH : Nach der Landtagswahl 2022: Welche Koalition wünschen Sie sich?

Die Wahl ist vorbei, die Stimmen sind ausgezählt. Fest steht: Daniel Günther und die CDU konnten zahlreiche Schleswig-Holsteiner von sich überzeugen. Doch welche Koalition wünschen Sie sich?

09. Mai 2022, 07:10 Uhr

Kiel | Die CDU von Ministerpräsident Daniel Günther hat die Landtagswahl in Schleswig-Holstein klar gewonnen. Dem vorläufigen Ergebnis zufolge kamen die Christdemokraten am Sonntag auf 43,4 Prozent der Stimmen. Das sind 11,4 Punkte mehr als 2017 – und damit das beste Ergebnis nach 1983.

Historische Niederlage für die SPD

Die SPD mit Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller dagegen schnitt mit 16,0 Prozent historisch schlecht ab und fiel sogar hinter die Grünen zurück, die von 12,9 Prozent bei der Wahl 2017 auf jetzt 18,3 Prozent zulegten.

Weiterlesen: Liveblog zur Landtagswahl: Daniel Günther ist der Wahlsieger des Abends

Die FDP, die mit CDU und Grünen in einer Jamaika-Koalition regiert, verlor 5,1 Punkte (11,5) und kam auf 6,4 Prozent. Stark verbessern von 3,3 auf 5,7 Prozent konnte sich der Südschleswigsche Wählerverband (SSW).

AfD verpasst Wiedereinzug in den Landtag

Die schleswig-holsteinische AfD verpasste mit 4,4 Prozent als erster Landesverband in Deutschland den Wiedereinzug in den Landtag. Auch die Linke scheiterte mit 1,7 Prozent klar an der Fünf-Prozent-Hürde.

Weiterlesen: Schwarz-Gelb oder Schwarz-Grün: Was spricht für welche Koalition?

Weil nach der Wahl auch vor der Koalitionsbildung ist, wollen wir in unserer Umfrage des Tages heute von Ihnen wissen, wie Ihre Wunsch-Koalition aussieht. Beteiligen Sie sich auch ohne Abo an der Abstimmung.

