Interview zur Ukraine-Krise : Ukraine-Kenner Johann Wadephul: „Alle dort sind im Kriegsmodus“

Wie der schleswig-holsteinische CDU-Außenpolitiker auf die russische Aggression im Osten blickt – und wie es seinen politischen Freunden in der Ukraine jetzt geht.

Berlin | Herr Wadephul, Sie kennen viele Menschen in der Ukraine gut, unter anderem Kiews Bürgermeister Vitalij Klitschko. Hatten Sie schon Kontakt zu Freunden dort, nachdem Russlands Präsident Putin den Einmarsch von Truppen in die Ostukraine angekündigt hat? Ich stehe in regelmäßigem Kontakt zu meinen politischen Freunden in der Ukraine. Heute hatte ich V...

