35 Wahlkreise, 16 Parteien : Über 300 Wahlkreiskandidaten für Landtagswahl 2022 in Schleswig-Holstein

340 Kandidatinnen und Kandidaten stehen auf den Landeslisten zur Wahl am 8. Mai bereit. Noch am Wahlabend sollen erste Ergebnisse auf Bezirksebene veröffentlicht werden.

Kiel | Bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 8. Mai treten knapp 300 Bewerberinnen und Bewerber in den 35 Wahlkreisen an. Auf den Landeslisten sind 340 Kandidatinnen und Kandidaten dabei, wie das Statistikamt Nord am Donnerstag mitteilte. Zur Wahl sind 16 Parteien zugelassen. Mehr zum Thema: Wahlomat und Wahlswiper: Welche Partei soll ich...

