Corona im Norden : Über 1,5 Millionen Bürger in SH mindestens mit einer Erstimpfung

Das entspricht 53,1 Prozent der Bevölkerung und ist damit der zweithöchste Anteil unter allen Bundesländern.

Kiel | Die Impfungen in Schleswig-Holstein gehen im bundesweiten Vergleich gut voran. Trotzdem warten immer noch viele Menschen auf einen Impftermin. Gesundheitsminister Heiner Garg ermutigte die Bürger, sich weiterhin um Termine zu bemühen. Auch weitere offene Impfangebote kündigte das Gesundheitsministerium am Donnerstag an. Wie viele Menschen in SH sin...

