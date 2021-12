Rückzug aus der Politik : Tschüss, Landtag! Grüne Marret Bohn wird wieder Ärztin

Während der Corona-Pandemie habe sie entschieden, dass sie wieder als Ärztin arbeiten möchte, begründet die Abgeordnete ihre Entscheidung.

Kiel | Seit zwölf Jahren sitzt die Grünen-Abgeordnete Marret Bohn im Kieler Landtag. Das reicht, meint die gebürtige Föhrerin. „Während der Corona-Pandemie habe ich entschieden, dass ich wieder als Ärztin arbeiten möchte“, teilte sie in dieser Woche mit. Auf dem Landesparteitag am Freitag will Bohn nicht wieder für die Landesliste antreten. Die Rückkehr i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.