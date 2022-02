Abhängigkeit von Russland : Trotz Gegenanträgen: Nord-Grüne bekräftigen Nein zum LNG-Terminal

Keine Mehrheit fand ein Vorschlag, mit dem ein solches Terminal unter Bedingungen akzeptiert werden sollte.

Kiel | Überraschung bei den Grünen in Schleswig-Holstein: Ein Parteitag hat gegen den Willen ihrer Landesminister und Spitzenkandidatinnen erneut klar den Bau eines LNG-Terminals für verflüssigtes Erdgas abgelehnt und einen Kompromissvorschlag verworfen. „Schleswig-Holstein braucht kein LNG-Terminal“, heißt es in einem am Sonntag beschlossenen Antrag zum ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.