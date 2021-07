Corona-Pandemie in SH : Studierende können sich ab Dienstag auf dem Campus impfen lassen

Das Gesundheits- und das Bildungsministerium wollen in der kommenden Woche über 3000 Studenten impfen.

Kiel | Ohne Termin können sich Studenten ab Dienstag von mobilen Impfteams direkt an den Hochschulen gegen das Corona-Virus impfen lassen. In den kommenden zwei Wochen werden an insgesamt acht Tagen Teams auf den Campi in ganz Schleswig-Holstein impfen. Wissenschaftsministerin Karin Prien (CDU): „Das ist ein weiterer Schritt hin zu einer Normalisierung des S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.