8500 Strafverfahren seit 2015 : Steuerfahnder in SH machen 270 Millionen Euro ausfindig

Mit dem Finanzamt für Zentrale Prüfungsdienste sind die Nachforschungen seit 2016 gebündelt. Laut Finanzministerium betragen allein die erhobenen Geldstrafen 15 Millionen Euro.

Kiel | Steuerfahnder haben in Schleswig-Holstein seit 2016 rund 5300 Prüfungen vorgenommen. Dabei wurden mehr als 11 Millionen Euro an Vermögenswerten vorläufig gesichert und Mehrsteuern von gut 270 Millionen Euro für die Staatskasse ermittelt, wie ein Sprecher des Finanzministeriums am Mittwoch mitteilte. Seit 2016 wurden demnach rund 8500 Strafverfahren...

