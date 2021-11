Zwischenstand: Umfrage des Tages : Steigende Corona-Zahlen: Mehrheit will 2G in SH als sofortige Lösung

In unserer Umfrage wollen wir heute von Ihnen wissen, ob Sie der Meinung sind, dass das 2G-Modell in Schleswig-Holstein sofort eingeführt werden sollte, damit die Corona-Zahlen nicht noch weiter steigen.

12. November 2021, 07:00 Uhr

Flensburg | Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein steigt weiter an. Bislang gilt in Innenräumen die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet). Die SPD fordert jedoch eine Verschärfung der Corona-Regeln in Schleswig-Holstein.

Auch die Landesregierung plant jetzt eine Verschärfung der Corona-Regeln. In der kommenden Woche werde beraten, in welchen Innenbereichen ab Ende November das 2G-Modell (geimpft, genesen) kommt, wie Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Donnerstag ankündigte.

Bis zum 25. November bleibt noch Zeit. Nächste Woche tagt die Ministerpräsidentenkonferenz und der Bundestag beschließt die Folgeordnung nach dem Auslaufen der epidemischen Notlage. Solange wird Schleswig-Holstein die bisherigen Corona-Regeln im Land verlängern.

Wir wollen heute von Ihnen wissen, ob Sie der Meinung sind, dass die 2G-Regel in Schleswig-Holstein jetzt sofort eingeführt werden sollte. Stimmen Sie auch ohne Abo ab.

Zwischenstand am Freitag, 12. November, um 16.42 Uhr: Insgesamt haben bisher 1.709 Personen an unserer Umfrage teilgenommen. 67 Prozent sind der Meinung, dass eine sofortige Einführung der 2G-Regel in SH der richtige Schritt wäre. 31 Prozent der Teilnehmer finden, dass trotz steigender Inzidenzen 3G beibehalten werden sollte. Zwei Prozent sind noch unentschlossen.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.