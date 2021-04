Infektionsschutzgesetz : Sondersitzung des Landtags zur bundesweiten Corona-Notbremse

CDU, SPD, Grüne, FDP und SSW haben einen mündlichen Bericht der schleswig-holsteinischen Landesregierung beantragt.

Kiel | Über die geplante bundesweite Corona-Notbremse will Schleswig-Holsteins Landtag am Dienstag in einer weiteren Sondersitzung beraten. Im Mittelpunkt stehen die geplanten Änderungen des Infektionsschutzgesetzes und die daraus folgenden Auswirkungen auf das Land, wie eine Parlamentssprecherin am Donnerstag mitteilte. CDU, SPD, Grüne, FDP und SSW haben...

