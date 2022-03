Umfrage des Tages : Sind Sie angesichts der Energieknappheit für ein Sonntagsfahrverbot?

In der Ölkrise der 1970er sorgte die damalige Bundesregierung für drastische Maßnahmen zur Energieeinsparung. Wir wollen heute von Ihnen in der Umfrage des Tages wissen, ob Sie dies erneut begrüßen würden.

21. März 2022, 06:45 Uhr

Flensburg | 1973 wurde in Deutschland eine ungewöhnliche Sparmaßnahme verhängt: Die meisten deutschen Autofahrer wurden an vier Sonntagen dazu gezwungen, ihr Fahrzeug stehen zu lassen. Die Welt steckte in der Ölkrise und die Bürger wurden dazu angehalten, Kraftstoff zu sparen.

Im Anschluss daran baute Deutschland eine nationale Öl-Reserve auf, von der Anfang dieses Monats Teile freigegeben wurden, um den Preisanstieg an den Zapfsäulen möglichst zu glätten.

Während Lkw-Fahrer am Sonnabend mit einem Protest-Konvoi durch Hamburg fuhren und über Mobilitätsgeld versus Tankrabatt gestritten wird, fordern die Jusos angesichts der russischen Invasion in der Ukraine gar ein komplettes Öl-Embargo gegen den Großexporteur Russland.

Weiterlesen: Wir brauchen Tempolimit und weniger SUVs

Und der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck tourt derweil durch die Welt, um für diversifizierte Energiesicherheit das Angebot zu erweitern. Dabei macht er wohl auch vor ambivalenten Deals mit Autokratien wie Katar nicht Halt.

Bei einer jedenfalls kurzfristig leichter umzusetzenden Senkung der Nachfrage, also des Energieverbrauchs, wird die Debatte noch problematischer. Streitpunkt auch in der Ampel-Koalition ist zum einen das Tempolimit auf Autobahnen. Am Sonntag pflichtete dem DGB-Chef Reiner Hoffmann den Forderungen nach vorübergehendem Tempo 100 bei.

Wir wollen heute von Ihnen wissen, ob Sie sich angesichts der umfassenden Krise und der hohen Preise für ein mehrfaches Sonntagsfahrverbot für Pkw wie 1973 aussprechen würden.

