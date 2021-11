SPD-Parteitag im Dezember : Serpil Midyatli möchte erneut stellvertretende Bundesvorsitzende werden

Schleswig-Holsteins SPD-Landeschefin hat seit Ende 2019 diese Funktion inne. Seit 2009 gehört sie dem Kieler Landtag an.

Kiel | Schleswig-Holsteins SPD-Landeschefin Serpil Midyatli will auf dem Bundesparteitag im Dezember erneut als stellvertretende Bundesvorsitzende kandidieren. „Gerade mit Blick auf die entscheidenden Landtagswahlen im nächsten Jahr ist es wichtig, dass die landespolitische Perspektive in der Parteispitze stark vertreten ist“, sagte Midyatli am Mittwoch in K...

