Bilanz im Landtag : Bislang zehn Haltungen betroffen: Schwerster Ausbruch der Geflügelpest in SH

Noch immer wird der Erreger täglich bei Wildvögeln nachgewiesen. Jan Philipp Albrecht befürchtet weitere Ausbrüche.

Kiel | Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) hält weitere Ausbrüche der Geflügelpest in Schleswig-Holstein für möglich. „Das aktuelle Geflügelpest-Geschehen ist noch nicht zu Ende“, sagte Albrecht am Mittwoch im Landtag. „Während täglich neue Nachweise bei Wildvögeln in allen Landesteilen geführt werden, können auch weitere Ausbrüche in Hau...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.