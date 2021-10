Nationalsozialismus : KZ-Sekretärin: Ist die Anklage gegen Irmgard F. gerecht?

Schüler einer Gemeinschaftsschule in Bad Oldesloe diskutieren die hochaktuelle Frage – mit dem Staatsanwalt, der die 96-Jährige vernahm.

Bad Oldesloe | Das Blatt bleibt lange weiß. Und das liegt nicht daran, dass die drei Schüler Nils, Dima und Salman nicht wüssten, was sie in die Pro & Contra-Liste, die vor ihnen liegt, eintragen sollen. „Wir denken zu viel“, sagt Nils, dreht seinen Kugelschreiber noch einmal in der Hand und schreibt dann bei Pro: 11.000 Tote. „Davon muss sie gewusst haben.“ Die ...

