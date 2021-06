Tierschutz : Schneller Schutz vor dem Wolf?

Immer mehr Menschen wollen, dass Tiere im Freien lebe, auch deshalb informieren sich Halter über neue Techniken zum Schutz von Weidetieren

Blekendorf | Bei Olaf Menzel geht es schnell. In wenigen Minuten stellt der Zaunhersteller aus dem Bergischen Land einen Pfahl nach dem anderen in die Erde. Die Litzen, die die Tiere am Ausbrechen hindern sollen, zieht ein Wickler, der an seinem Quad befestigt ist, automatisch ein. „So kann ich ganz allein 600 Meter Zaun in der Stunde errichten – und in der gleich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.