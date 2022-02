Landtagswahl 2022 : Schleswig-Holsteins Grüne wollen A20 nur noch bis zur A7 weiterbauen

Auf ihrem Landesparteitag am Wochenende will sich die Ökopartei gegen die Fortführung der Küstenautobahn nach Niedersachsen aussprechen. Außerdem planen die Grünen im Norden neue Tempolimits.

KIEL/BERLIN | Zwischen den Grünen in Schleswig-Holstein und ihren möglichen Koalitionspartnern droht nach der Landtagswahl am 8. Mai Streit um den Weiterbau der Küstenautobahn A 20. Während CDU, SPD, FDP und SSW das vom Bund geplante Milliardenprojekt samt Elbtunnel bei Glückstadt weiter befürworten, wollen sich die Grünen in ihrem Wahlprogramm deutlicher als vo...

