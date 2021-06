Bundestagswahl 2021 : Schleswig-Holsteins Grüne stellen kaum Frauen in Wahlkreisen auf

Nur drei von elf Nominierten sind weiblich – weniger als bei der CDU. Der traditionell feministischen Partei droht so ein Problem: Je erfolgreicher sie im Land sein wird, desto mehr sinkt ihr Frauenanteil im Bundestag.

Kiel / Berlin | Gleichauf mit der CDU, klar vor der SPD: Wegen der konstant guten Umfragewerte in Bund und Land hoffen Schleswig-Holsteins Grüne bei der Bundestagswahl im Herbst erstmals auf Siege in den Wahlkreisen – doch ausgerechnet für weibliche Mitglieder wird dabei in der traditionell frauenbewegten Partei nicht viel zu holen sein: In acht der elf Wahlkreise im...

