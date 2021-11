Vorstoß im Bundesrat : Schleswig-Holstein will Wildtier-Importe stärker einschränken

Der Kieler Umweltminister Jan Philipp Albrecht will den Handel mit exotischen Tieren bremsen. Der Bundesrat wird dem Antrag am Freitag wohl zustimmen – und damit nicht zuletzt eine Lehre aus dem Coronavirus ziehen.

KIEL/BERLIN | Es geht um exotische Schlangen, um Geckos oder Skorpione, um Tierbörsen im Internet und um gefährliche Zoonosen: Schleswig-Holstein will den in Deutschland besonders florierenden Import von Wildtieren in der gesamten EU deutlich einschränken. Dazu hat der grüne Kieler Umweltminister Jan Philipp Albrecht auf Beschluss des Landtags eine Initiative im...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.