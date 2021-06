Termin für Landtagswahl 2022 : Schleswig-Holstein wählt am 8. Mai im kommenden Jahr einen neuen Landtag

Das Kabinett stimmte am Dienstag einem entsprechenden Vorschlag von Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack zu.

Kiel | Die nächsten Landtagswahlen in Schleswig-Holstein finden am Sonntag, dem 8. Mai 2022, statt. Das Kabinett stimmte am Dienstag nach erfolgter Anhörung der Landesverbände der im Landtag vertretenen Parteien einem entsprechenden Vorschlag von Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack zu. Das Landeswahlgesetz sieht vor, dass die Landesregierung den Wahltag b...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.