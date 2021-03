Sonntagsöffnungen in Corona-Zeiten : Schleswig-Holstein setzt sogenannte Bäderverordnung bis Ende März aus

Weil touristische Übernachtungen derzeit nicht möglich seien, mache die Öffnung der Geschäfte keinen Sinn.

Kiel | In den Tourismusorten Schleswig-Holsteins wird es bis 28. März keine Sonntagsöffnungen von Geschäften geben. Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) setzte die sogenannte Bäderverordnung am Donnerstag bis Ende März aus. „Die Bäderverordnung dient dazu, dass sich Touristen an den Wochenenden Vorräte beschaffen können“, sagte Buchholz. Weil touristisch...

