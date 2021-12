Flüchtlingshilfe : Schleswig-Holstein nimmt 511 Flüchtlinge aus Lager in Kairo auf

Vor allem traumatisierte Frauen und Kinder sind aus Lager in Ägypten in den Norden gekommen.

Kiel | Das Landesaufnahmeprogramm mit dem 500 Flüchtlinge nach Schleswig-Holstein geholt werden sollten, ist abgeschlossen. Genau 5111 Schutzsuchende sind 2019 und in diesem Jahr aus Kairo nach Schleswig-Holstein eingereist. Dabei handelte es sich laut Innenministerium vor allem um bedrohte Frauen und deren Kinder. Weiterlesen: Opposition in Kiel will meh...

