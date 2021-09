Küstenschutz : Sanierung des Eidersperrwerks wird doppelt so teuer wie geplant

Das größte deutsche Küstenbauwerk ist kaputter als vermutet – die Reparaturkosten steigen von 17 Millionen Euro auf 34 Millionen. Was der Hauptgrund dafür ist.

TÖNNING | Seit zwölf Jahren schon saniert der Bund Schritt für Schritt das Eidersperrwerk an Schleswig-Holsteins Nordseeküste – und nun stellt sich bei Reparaturarbeiten an den fünf riesigen Sieltoren heraus, dass das fast 50 Jahre alte Sturmflutbollwerk in der Eidermündung bei Tönning noch deutlich stärker beschädigt ist als vermutet: Die sogenannte Stauhaut a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.