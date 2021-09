Mehr Baustellen im Norden : Sanierung der Landesstraßen dauert länger und wird deutlich teurer

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) rechnet mit Mehrkosten im mittleren dreistelligen Millionenbereich

Kiel | Damit hat er so nicht gerechnet. „Die Schäden an den Landesstraßen sind deutlich größer und im wahrsten Sinne tiefgehender als wir erwartet haben“, sagt Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (Foto). Der FDP-Politiker sitzt in seinem Ministerium und macht gute Miene zum bösen Spiel. Sanierungsplan verzögert sich Denn damit ist sein Plan hinfällig, b...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.