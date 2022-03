Glückwünsche aus Kiel : SPD, Grüne und CDU in SH gratulieren Rehlinger im Saarland zum Wahlerfolg

Thomas Losse-Müller, SPD-Spitzenkandidat in Schleswig-Holstein, und SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli fanden am Sonntag klare Worte.

Saarbrücken/Kiel | Die SPD in Schleswig-Holstein hat der Spitzenkandidatin Anke Rehlinger zum „grandiosen“ Erfolg bei der Landtagswahl im Saarland gratuliert. „Sie wird die vierte sozialdemokratische Ministerpräsidentin werden. Künftig führen wir acht von 16 Landesregierungen“, teilte die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli am Sonntagabend in Kiel mit. Thomas Losse...

