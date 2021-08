Serpil Midyatli verzichtet : Offiziell: SPD geht mit Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller in die Landtagswahl

Jetzt ist es offiziell: Der ehemalige Kieler Staatskanzleichef geht im kommenden Jahr für die Sozialdemokraten gegen den amtierenden Ministerpräsidenten Daniel Günther ins Rennen.

Kiel | Nun steht offiziell fest, dass der ehemalige Kieler Staatskanzleichef Thomas Losse-Müller Spitzenkandidat der SPD bei den Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 8. Mai nächsten Jahres werden soll.. Das teilte die Landesvorsitzende Serpil Midyatli am Sonntag in Kiel mit. Ich mache von meinem Zugriffsrecht als Landesvorsitzende keinen Gebrauch, sondern...

