Energiewende : SPD fordert Plan für Ausbau der Solaranlagen in SH

Für das Erreichen der Klimaziele im Norden ist Solartechnik von großer Bedeutung. Die SPD will Photovoltaik zum Thema im Landtag machen – und fordert eine klare Linie.

Kiel | Die SPD hat einen konkreten Plan für den Ausbau der Solaranlagen in Schleswig-Holstein gefordert. „Um die Akzeptanz in der Bevölkerung nicht zu gefährden und möglichst viele Menschen an der Energiewende, insbesondere an Photovoltaik, zu beteiligen, bedarf es einer klaren Linie für einen angemessenen Ausbau“, sagte der SPD-Energiepolitiker Thomas Hölck...

