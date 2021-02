Corona-Krise in SH : SPD fordert: Ministerpräsident Daniel Günther soll Perspektiven eröffnen

Die SPD will, dass der Ministerpräsident erklärt, wie er in die Verhandlungen mit den anderen Regierungschefs geht.

Kiel | Die SPD im Landtag will, dass Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) noch in dieser Woche dem Landtag erklärt, mit welcher Haltung er in die Verhandlungen mit den anderen Regierungschefs am 3. März gehen wird. „Wir werden dazu einen Berichtsantrag stell...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.