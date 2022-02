Hitzige Debatte im Landtag SH : SPD attackiert Daniel Günther nach Regierungserklärung

Der Ministerpräsident verteidigt die von seiner Regierung angekündigten Öffnungsschritte – und muss sich dafür von der Opposition einiges anhören. Doch die nimmt sich dann CDU-Fraktionschef Tobias Koch zur Brust.

Kiel | „Durchschaubare Spielchen“ – so nennt Serpil Midyatli das, was Daniel Günther gerade vorgetragen hat. Die Oppositionsführerin steht im Landtag in Kiel und geht hart ins Gericht mit dem Ministerpräsidenten, der so eben den von ihm in einer Regierungserklärung erläuterten Stufenplan für weitere Öffnungen erläutert hat. Es sei ein „absurdes Ritual“ sagt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.