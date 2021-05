Weltweite Klimakrise : SPD-Vize Serpil Midyatli fordert sozial ausgewogene Klimaschutz-Politik

Midyatli regierte auf die Forderung von Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock nach einem Klimaschutz-Sofortprogramm.

Kiel | SPD-Bundesvize Serpil Midyatli hat dazu aufgerufen, in der Klimaschutzpolitik soziale Konsequenzen nicht zu vernachlässigen. Die SPD stehe klar für einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien, sagte die Landesvorsitzende der schleswig-holsteinischen SPD am Mittwoch in Kiel. „Es kann aber unserer Auffassung nach nicht sein, dass das hauptsächlich v...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.