Landtagswahl 2022 : SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller auf dem Weg zur Basis

Dem Ex-Banker und Ex-Grünen fehlt der sozialdemokratische Stallgeruch – wie er nun versucht, Gewerkschafter für sich zu gewinnen.

Timmendorfer Strand | Einer nach dem anderen steht auf. Ein knappes Drittel der rund 200 Gäste und Delegierten bei der Bezirkskonferenz der Industriegewerkschaft Metall Küste in Timmendorfer Strand zeigt so, dass sie als Arbeitnehmer Angst davor haben, ihren Job zu verlieren. Dabei geht es nicht um die Folgen der Corona-Krise, sondern um die Anforderungen an den Klimaschut...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.