Bundestagswahl im September : SPD-Landtagsfraktionschef Ralf Stegner hat Listenplatz 3 sicher

Endgültig stimmen 200 Delegierte auf einer Konferenz an diesem Freitag in den Holstenhallen in Neumünster darüber ab.

Kiel | Er hat es geschafft: SPD-Landtagsfraktionschef Ralf Stegner (61) ist die Wahl auf den als sicher geltenden Platz drei der Landesliste seiner Partei für die Bundestagswahl kaum mehr zu nehmen. „Für die ersten fünf Plätze gibt es keine Gegenkandidaturen“, sagt Parteisprecher Frederik Digulla. Endgültig stimmen 200 Delegierte auf einer Wahlkonferenz a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.