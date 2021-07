Landtagswahlen in SH : SPD-Fraktionschefin Serpil Midyatli im Duell um Wahlkreis-Kandidatur in Kiel

Wird das sogar spannend? Die SPD-Landtagsfraktionschefin will in Kiel Direktkandidatin zur Landtagswahl werden. Sie hat einen Gegenkandidaten mit wohl einigem Rückhalt an der Basis. Am Sonntag fällt die Entscheidung.

Kiel | Die SPD in der Landeshauptstadt Kiel nominiert an diesem Sonntag ihre drei Wahlkreis-Direktkandidaten zur Landtagswahl im Mai nächsten Jahres. Dabei tritt die Landes- und Fraktionsvorsitzende Serpil Midyatli für den Wahlkreis Kiel-Ost an. Die 45-Jährige hat mit Nesimi Temel einen Gegenkandidaten. Der 45-Jährige gehört der Kieler Ratsversammlung an ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.