Bahn-Strecke nach Sylt : SH geht in Vorleistung: Marschbahn wird elektrisch ausgebaut

Mit 3,6 Millionen Euro will Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) die Planungen für die Elektrifizierung der Marschbahn für die Deutsche Bahn vorfinanzieren. Nicht nur da will das Land Projekte auf die Schiene bringen

Kiel / Westerland / Heide | Ein bisschen riskant ist das schon was Bernd Buchholz da verkündet hat: Das Land wird die Planung der Elektrifizierung der Marschbahn von Itzehoe nach Sylt mit 3,6 Millionen Euro vorfinanzieren, so der Verkehrsminister. Aber in Zeiten des Wahlkampfes geht der FDP-Politiker wohl bewusst diesen Schritt. Weiter lesen: Schneller als geplant: Marschbahn...

