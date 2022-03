Geflüchtete im Ukraine-Krieg : SH richtet Hilfe-Telefon und Info-Seite für Fragen zur Flucht aus der Ukraine ein

Ankommende Ukrainer können zunächst in den Landesunterkünften in SH zur Ruhe kommen. Anschließend werden sie auf die Kommunen verteilt, heißt es aus dem Innenministerium.

Kiel | Im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine hat das schleswig-holsteinische Innenministerium für Fragen zur Flucht aus der Ukraine ein zentrales Postfach eingerichtet: Flucht-Ukraine@im.landsh.de. Dies teilte das Innenministerium am Mittwoch mit. Telefonisch können sich die Fragenden an das Innenministerium unter der Telefonnummer 0431 988-3369 wende...

