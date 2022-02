Rückkehr zur Normalität : SH plant zum 3. März die Aufhebung vieler Corona-Beschränkungen

Als Grund für die geplante Aufhebung der Beschränkungen nannte Ministerpräsident Daniel Günther unter anderem die Impfquote in Schleswig-Holstein, die vergleichbar mit der in Dänemark sei.

Kiel | Der Kurs vor dem Bund-Länder-Gipfel am Mittwoch ist klar: „Wir werden in Schleswig-Holstein ab dem 3. März einen großen Schritt in Richtung Normalität machen und Beschränkungen aufheben“, sagte Ministerpräsident Daniel Günther am Montag in Kiel. Als Beispiele nannte der CDU-Politiker Gastronomie, Sport und Kultur: „Darüber beraten wir gerade in der Ko...

