Milliardenprojekt in der Ostsee : Russischer Oligarch Wladimir Lisin baut am Fehmarnbelt-Tunnel mit

Ein Unternehmen des Milliardärs liefert Stahl für das Projekt. Auf der Sanktionsliste wegen Russlands Angriffs auf die Ukraine stehen beide nicht. Warum man in Dänemark dennoch besorgt ist – und in Deutschland nicht so.

Fehmarn/Kopenhagen | Am Bau des dänisch-deutschen Fehmarnbe...

