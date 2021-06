Haushaltslücken in SH : Rechnungshof fordert: Jamaika-Koalition soll Ausgaben kürzen

Die Einnahmen des Landes steigen wieder, aber die Ausgaben noch viel mehr. Der Rechnungshof mahnt mehr Haushaltsdisziplin an. Bei ihren eigenen Beschäftigten verhalte sich die Regierung aber eher knauserig.

Kiel | Schleswig-Holsteins Rechnungshof hat die Landesregierung aus CDU, Grünen und FDP aufgefordert, Ausgaben zu senken und sich stärker auf politische Schwerpunkte zu konzentrieren. Die jüngste Steuerschätzung sage zwar leichte Einnahmeverbesserungen in den nächsten Jahren voraus, stellte Präsidentin Gaby Schäfer in ihrem am Freitag veröffentlichten Jah...

