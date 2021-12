Europapolitik : Rasmus Andresen neuer Sprecher der deutschen Grünen im EU-Parlament

Der 35-jährige Flensburger EU-Abgeordnete folgt auf Sven Giegold – und will im neuen Amt gleich die Berliner Ampelkoalition antreiben.

Flensburg/Brüssel | Die Delegation der deutschen Grünen im Europa-Parlament hat einen neuen Chef: Der 35-jährige Flensburger Europa-Abgeordnete Rasmus Andresen ist jetzt Sprecher der 21-köpfigen Parlamentarier-Gruppe. Das teilte Andresen am Dienstag mit. „Ich freue mich sehr über die Wahl“, sagte er. Andresen will „europapolitischer Motor“ für die Ampel in Berlin sein...

