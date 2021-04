Kieler Landtag : Serpil Midyatli übernimmt SPD-Fraktion zum 1. Juli

Ralf Stegner zieht sich nach 13 Jahren an der Spitze der SPD-Fraktion zurück und will in den Bundestag einziehen.

Kiel | Dass sie es werden soll, stand schon seit langem fest. Nur wann genau SPD-Landeschefin Serpil Midyatli den Fraktionsvorsitz von Ralf Stegner übernehmen wird – das war bislang offen. „Die Neuwahl wird am 22. Juni stattfinden“, sagte Stegner nun gestern in einer Video-Pressekonferenz. Damit kann Midyatli den Chefposten der 21 Landtagsabgeordneten zum 1....

