Kritik an Karin Prien : Ralf Stegner: Wechsel an Spitze des Bildungsministeriums in SH überfällig

Aus Ralf Stegners Sicht habe Karin Prien in der Corona-Krise gezeigt, dass sie überfordert sei.

Kiel | Die SPD in Schleswig-Holstein hat ihre Forderungen nach Ablösung von Bildungsministerin Karin Prien (CDU) bekräftigt. Auch interessant: Ministerpräsidentenkonferenz: Kieler Jamaika-Koalition will weitere Teilöffnungen Ein Personalwechsel an der Sp...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.