Auf dem Prüfstand : Simpel und präzise: Lolli-Tests bald auch an Schulen in SH?

Nordrhein-Westfalen macht es schon seit Mai, und Bayern startet nach den Sommerferien mit den sogenannten Lollitests in den Schulen. SH dagegen prüft noch, ob PCR-Lolli-Tests schultauglich sind.

Kiel | Auf den ersten Blick scheint das Verfahren überzeugend: Morgens müssen die Schulkinder 30 Sekunden lang an einem Abstrichtupfer lutschen. Danach stecken alle ihre Tupfer in ein gemeinsames Pool-Röhrchen. Es handelt sich also um ein Testverfahren, das anonym mehrere Proben zu einer Sammelprobe zusammenfügt. Das Röhrchen geht anschließend ins Labor, wo ...

