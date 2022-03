Weniger Müll in den Meeren : Pilotprojekt in SH: Auf der Jagd nach Geisternetzen in der Ostsee

Sie sollen zehn Prozent des Mülls in den Meeren ausmachen: Netze, die herrenlos in der See liegen, werden zur tödlichen Fallen für Tiere. shz.de erklärt, wie die Gefahr in Schleswig-Holstein gebannt werden könnte.

Kiel | Philipp Schubert hat Angst. Jedes Mal, wenn er wie an diesem Tag in der Ostsee vor Heikendorf bei Kiel abtaucht, um ein Geisternetz zu bergen, rechnet er damit, dort schlimme Dinge zu sehen. „Ich habe schon mehrfach Kormorane oder andere Seevögel in den Maschen gefunden, die dort grausam verendet sind“, sagt der Meeresbiologe, der seit Jahren für den ...

